Corona-Impfung in Rutesheim Moderna für über 30-Jährige

Rutesheim - Die nächste öffentliche Impfaktion in Rutesheim für alle Menschen ab zwölf Jahre findet am Donnerstag, 2. Dezember, zwischen 10 und 18 Uhr in der Festhalle (Mieminger Weg 2) statt. Zwei weitere Aktionen sind dort für Samstag und Sonntag, 11. und 12. Dezember, jeweils von 10 bis 16 Uhr festgesetzt.