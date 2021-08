Renningen - Die Stadt Renningen macht auf eine Impfaktion mit dem Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson an diesem Sonntag, 8. August, am Einkaufszentrum Süd aufmerksam. Auf dem Parkplatz ist ein „Drive Thru“-Standort eingerichtet, an dem man sich auch testen lassen kann. Menschen, die noch keinen Impftermin bekommen haben, können sich dafür online anmelden.