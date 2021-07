Corona-Impfung in Mönsheim Jugendliche können sich impfen lassen

Enzkreis - Am Samstag, 31. Juli, und Sonntag, 1. August, können sich Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren ohne Termin im Kreisimpfzentrum des Enzkreises impfen lassen. Das KIZ liegt in der Mönsheimer Appenberg-Sporthalle und empfängt Impfwillige an beiden Tagen jeweils von 13 bis 19 Uhr. Zum Einsatz kommt der Impfstoff von Biontech, der bereits seit dem 7. Juni für Menschen ab 12 Jahren zugelassen ist.