Leonberg - Die mobilen Impfteams des Landes impfen auch in der kommenden Woche in der Alten Post in Leonberg (Eltinger Straße 24). Termine für die Zeit von Montag, 29. November, bis einschließlich Sonntag, 5. Dezember, können ab diesem Sonntag, 28. November, 9 Uhr, ausschließlich online gebucht werden. Der Link zur Terminvereinbarung ist auf der Homepage des Landkreises www.lrabb.de bei den Informationen zur Corona-Impfung zu finden.