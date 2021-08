Corona-Impfung Der gelbe oder der digitale Impfpass?

Leonberg - Aktuell sind bundesweit 80,1 Prozent der über 60-Jährigen vollständig geimpft. In Baden-Württemberg sind es 80 Prozent. Die Quote der 18- bis 59-Jährigen vollständig Immunisierten liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 53,5 Prozent (56,3). Viele haben sich schon früh in den Impfzentren oder Arztpraxen zweimal piksen lassen – als es noch keinen digitalen Impfpass gab. Der wurde erst Mitte Juni eingeführt.