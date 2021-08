Corona Impfaktion in Weil der Stadt

Weil der Stadt - Am Samstag, 21. August, können sich Bürgerinnen und Bürger in Weil der Stadt ohne vorherige Terminvereinbarung oder Anmeldung gegen das Coronavirus impfen lassen. Dafür ist das mobile Impfteam des Kreisimpfzentrums (KIZ) Sindelfingen zwischen 9 und 11 Uhr in der Containeranlage in der Benzstraße 5 vor Ort. Zum Einsatz kommt das Vakzin von Biontech und Pfizer. Die nötige Zweitimpfung nach rund fünf Wochen kann dann direkt im KIZ Sindelfingen vorgenommen werden.