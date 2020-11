Das macht das Land

Das Kultusministerium hat dazu im September ein Förderprogramm in Höhe von zehn Millionen Euro aufgelegt, vorerst befristet bis Ende des Jahres. Damit sollen zusätzliche Verbindungen auf Schulbuslinien finanziert werden. 80 Prozent der Kosten für diese Verstärkerfahrten trägt das Land Baden-Württemberg. 20 Prozent muss der jeweilige Landkreis zahlen, der sie beantragt. In einigen Teilen des Altkreis Leonberg gibt es die Zusatzverbindungen erst seit dieser Woche, etwa zur Ludwig-Uhland-Schule in Heimsheim. In anderen Bereichen, wie etwa in Rutesheim, sind die Busse auch schon vor den Herbstferien unterwegs gewesen.