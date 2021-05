Corona im Kreis Böblingen Weitere Lockerungen sind zum Greifen nah

Welche Änderungen gelten nach fünf Tagen stabil unter 50?

So wären etwa Treffen im privaten oder öffentlichen Raum mit bis zu zehn Personen aus drei Haushalten erlaubt. Im Einzelhandel würde die Testpflicht entfallen, ein Besuch wäre ohne Termin möglich (wenn auch mit beschränkter Kundenzahl). Büchereien und Bibliotheken sowie Museen und Galerien könnten ohne Auflagen öffnen. Die Änderungen könnten bereits ab dem kommenden Montag in Kraft treten, sofern sich die Inzidenz stabil unter 50 hält. Eine Maskenpflicht und Hygieneregeln gelten weiter. Zudem plant das Kultusministerium wieder in den Präsenzunterricht zu wechseln – im Kreis wäre das dann nach den Pfingstferien der Fall.