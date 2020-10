Corona im Kreis Böblingen Sperrstunde kommt, mehr Corona-Patienten in den Kliniken

Die Krankenhäuser vermelden unterdessen stark steigende Zahlen von Corona-Patienten. Im Kreis Böblingen werden derzeit 21 Patienten behandelt, die mit Corona infiziert sind. Drei von ihnen liegen auf der Intensivstation. Seit Anfang Oktober haben sich die Patientenzahlen damit verfünffacht, teilt der Klinikverbund Südwest mit, der die vier Krankenhäuser im Kreis betreibt.

Trotz der steigenden Zahlen fahren die Krankenhäuser noch ihr normales Programm. Sprechstunden finden statt, die Ambulanzen aller Fachbereiche sind geöffnet und die Ärzte operieren noch. Landrat Roland Bernhard, der auch Aufsichtsratsvorsitzender des Klinikverbunds ist, spricht von einer „Doppelbelastung“, weil man parallel zum Normalprogramm auch die Corona-Patienten versorgen müsse. „Es ist fraglich, wie lange wir das noch so aufrechterhalten können“, sagt er.

Klinik-Mitarbeiter fallen aus

Vor allem fehlende Mitarbeiter machen dem Kliniken-Chef Martin Loydl Probleme. „Allein im Oktober hatten wir bereits nur im Landkreis Böblingen 42 Mitarbeiter, die quarantänebedingt ausgefallen sind“, berichtet er. „Das entspricht annähernd 200 Schichtbesetzungen.“ Die meisten Mitarbeiter davon seien zwar nicht infiziert, müssten aber in Quarantäne, weil sie Kontakt zu Infizierten hatten. „Wenn das in den besonders empfindlichen Bereichen wie zum Beispiel den Intensivstationen vorkommt, ist ein derartiger Ausfall hoch qualifizierter Fachkräfte nur schwer zu kompensieren“, warnt der Geschäftsführer.

In Herrenberg könne er zum Beispiel bis Dienstag keine beatmungspflichtigen Patienten aufnehmen, weil dort fünf Intensivpfleger in Quarantäne sind. Im Böblinger Krankenhaus finden derzeit weniger Operationen statt, weil fünf Ärzte diese Woche ausgefallen sind. Der Krankenhaus-Geschäftsführer gibt aber Entwarnung: Für Corona-Patienten, die beatmet werden müssen, gibt es in den Kreisen Böblingen und Calw, aber auch in allen umliegenden Landkreisen, noch genügend Intensivkapazitäten.

Besuche werden eingeschränkt

Das sei zwar gut. „Das dürfen wir aber nicht falsch deuten und die aktuelle Lage verharmlosen“, warnt Böblingens Landrat Roland Bernhard. Der Klinikverbund Südwest hat deshalb bereits Anfang der Woche alle Veranstaltungen mit externen Teilnehmern ausgesetzt. Einzige Ausnahme davon seien Veranstaltungen der Geburtshilfe, wie die Stillberatungen.

Ab sofort sind zudem auf den Intensivstationen die Besuche eingeschränkt. Angehörige dürfen dorthin nur noch in Ausnahmefällen und nach Rücksprache mit den Ärzten kommen. Auf allen anderen Stationen – auch auf den Wochenstationen – gilt weiterhin, dass nur ein Besucher pro Patient pro Tag kommen darf. „In Abstimmung mit den Behörden und unseren Trägern evaluieren wir die Situation tagesaktuell“, sagt Klinik-Chef Loydl. „Bei einem weiteren Anstieg der Zahlen müssen wir unsere Kliniken leider wieder mehr nach außen abschotten und das OP-Programm weiter herunterfahren.“