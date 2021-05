Corona im Kreis Böblingen Seit drei Tagen ist der Inzidenzwert unter 100

Am Montag war der Landkreis Böblingen bei 92,4, derzeit hält sich diese Tendenz. Bleibt das auch in den kommenden Tagen so, wäre am Samstag, 15. Mai, der fünfte Tag in Folge, an dem diese Marke unterschritten wird. Ab dem übernächsten Tag wäre dann die „Bundesnotbremse“ hinfällig und die Regelungen der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg treten in Kraft.