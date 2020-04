Corona im Kreis Böblingen Notfallklinik in der Messe geplant

Sindelfingen - Toi, toi, toi, sagte der Böblinger Landrat Roland Bernhard. „Wir alle hoffen, dass wir das nicht brauchen, was wir jetzt planen.“ Das nämlich hat es in sich: In den Hallen der Sindelfinger Messe will er ein Notfallkrankenhaus einrichten lassen. In einem ersten Schritt sollen auf der 8000 Quadratmeter großen Fläche 130 Notbetten unterkommen. Bei Bedarf kann das später auf bis zu 400 Betten anwachsen.