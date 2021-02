Corona im Kreis Böblingen Inzidenz unter 35er-Grenze

Kreis Böblingen/Enzkreis - Zwei Tage in Folge ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Böblingen unter der 35er-Grenze geblieben. Am Samstag lag der Wert bei 32,3 Infizierten pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, am Sonntag dann bei 31,6. Das zeigen die täglichen Statusberichte des Landesgesundheitsamtes sowie des Landratamtes in Böblingen. Zwar werden erfahrungsgemäß am Wochenende weniger Tests auf das Coronavirus durchgeführt. Am Montagabend lag der Wert im Kreis Böblingen mit 36,1 nur knapp über dem Grenzwert.