Corona im Kreis Böblingen Hotspots in drei Pflegeheimen

Kreis Böblingen - Drei größere Corona-Ausbrüche in Pflegeheimen haben die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Böblingen ansteigen lassen. Lag der Wert am vergangenen Wochenende noch bei knapp unter 35 Infizierten je 100 000 Einwohner, so waren es am Freitag 50,7. Die drei betroffenen Pflegeheime befinden sich Böblingen, Darmsheim und Weil im Schönbuch, teilt das Landratsamt mit. Allein im Böblinger Pflegeheim gäbe es 90 Fälle – fast die Hälfte der aktuell 200 aktiven Infektionen. In diesem Heim habe bislang noch keine Impfung gegen das Coronavirus stattgefunden. In den anderen hat bereits die erste Impfung stattgefunden. Geplante Impftermine sind vorerst verschoben. In Darmsheim wurde zudem die britische Virusvariante nachgewiesen.