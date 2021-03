Corona im Kreis Böblingen Es gibt erst 13 der erhofften 50 Teststellen

Weitere Angebote in Planung

Dem voraus waren bereits Rutesheim und Weil der Stadt. Rutesheim testet seit zwei Wochen freitags und samstags in der Johanneskirche. In Weil der Stadt bietet das DRK mittwochs und sonntags Testungen in der Emil-Haag-Begegnungsstätte an. Jeweils nur für die eigenen Stadtbewohner. Zumindest Rutesheim öffnet das Angebot jetzt auch für Auswärtige. Zudem soll bald eine weitere Teststelle öffnen. In Renningen will die Stadt am kommenden Donnerstag starten, Details sind bislang aber noch nicht bekannt. In Weissach ist mit der Markt-Apotheke Flacht ein privatwirtschaftlicher Träger einer lokalen Teststelle gestartet. Damit endet aber bislang das Angebot im Altkreis Leonberg.