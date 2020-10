Corona im Kreis Böblingen/Enzkreis Infektionslage höher als im Land

In der Region ist diese Zahl indes höher als der Landesdurchschnitt. Im Kreis Ludwigsburg liegt sie bei 22,4 Neuinfektionen. Der Enzkreis gibt sie mit 19 an, im Kreis Böblingen beträgt sie am Dienstag 17,6. Die Pandemie­stufe 2 gilt, wenn die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz von zehn Fällen je 100 000 Einwohner überschritten wird und zusätzlich das Infektionsgeschehen diffus ansteigt.