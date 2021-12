Corona im Kreis Böblingen Die Helfer benötigen dringend Hilfe

Wie lässt sich die vierte Welle brechen?

„Die immer weiter ansteigenden Patientenzahlen können nur bewältigt werden, wenn alle zusammen an einem Strang ziehen“, sagt die Mitarbeiterin des Klinikverbundes. Dabei komme es auf jede einzelne Hand an, die helfen kann und im gemeinsamen Kampf gegen das Virus mit anpackt. „Helfen Sie uns, die vierte Welle zu brechen – kontaktieren Sie uns!“ lautet der Appell. Für alle, die in dieser Krisensituation Hilfe und Unterstützung leisten können und wollen, hat der Klinikverbund eine Telefonhotline sowie ein E-Mail-Postfach eingerichtet.

Kontaktaufnahme

Interessierte

können sich mit Namen, Kontaktmöglichkeit, fachlicher Qualifikation und dem Wunsch des Einsatzortes und des Einsatzumfangs an den Klinikverbund Südwest unter der Nummer 0 70 31 / 9 81 10 00 (Montag bis Freitag zwischen 8 und 15 Uhr) oder per E-Mail an gemeinsam@klinikverbund-suedwest.de wenden. Hilfsangebote können auch in ein Kontaktformular eingegeben werden auf der Webseite www.klinikverbund-suedwest.de