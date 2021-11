Corona im Landkreis Ausgangssperre für Ungeimpfte

Die Corona-Verordnung des Landes legt fest, dass derlei weitergehende lokale Beschränkungen gelten, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz von 500 an zwei aufeinander folgenden Tagen überschritten ist.

Im Landkreis Böblingen ist der Wert am vergangenen Samstag mit 534 erstmals überschritten worden, am Sonntag erneut, auf 544. Entsprechend muss die Behörde reagieren, sie veröffentlicht die Nachricht auf ihrer Internetseite. Die Maßnahmen gelten so lange, bis die Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Tagen unter 500 sinkt.

Voraussichtlich am Mittwoch dieser Woche fällt der Startschuss für den Kreisimpfstützpunkt in der Messe Sindelfingen. Auf der Internetseite des Landkreises sind unter dem Stichwort „Informationen zur Corona-Impfung“ Möglichkeiten aufgelistet, wo man sich bisher impfen lassen kann. Dort sollen alsbald auch die Informationen zum Kreisimpfstützpunkt Sindelfingen sowie der Onlinelink zur Terminvereinbarung zu finden sein. „Wir alle müssen mehr tun, als die Gesetze es vorgeben“, sagt der Landrat.

Unterschiedliche Situation in den Nachbarlandkreisen

In einem der Böblinger Nachbarlandkreise, dem Enzkreis, liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bereits seit mehr als einer Woche über dem Schwellenwert von 500. Dort gilt die nächtliche Ausgangssperre für Ungeimpfte seit Inkrafttreten der neuen Corona-Verordnung am vergangenen Mittwoch.

Kontrolle im Enzkreis

Bisher sei im gesamten Landkreis allerdings noch kein entsprechender Verstoß geahndet worden, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim. Kontrollen bezüglich der Ausgangssperre für Ungeimpfte fänden in der Regel im Rahmen der allgemeinen Streifentätigkeit der Beamten statt. Außerdem werde kontrolliert, wenn die Polizei einen entsprechenden Hinweis aus der Bevölkerung bekomme.

Im Nachbarlandkreis Ludwigsburg lag die Sieben-Tage-Inzidenz in den vergangenen Tagen stets niedriger als in den Kreisen Böblingen und Enz, wenngleich auch dort mit steigender Tendenz. Am Freitag wurde der Wert mit 418 angegeben, tags zuvor mit 369.

