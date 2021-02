Corona im Enzkreis Zweites Impfteam nimmt Arbeit auf

Enzkreis - Ein zweites mobiles Team des Kreisimpfzentrums in Mönsheim ist von diesem Samstag an im Enzkreis unterwegs, und das an sieben Tagen pro Woche. Das teilt das Landratsamt mit. Zudem werden drei weitere Termine von einem Team des zentralen Impfzentrums Karlsruhe übernommen. Alle sollen Bewohner und Beschäftigte von Pflegeheimen im Enzkreis gegen das Coronavirus impfen. „Dadurch werden wir die Impfaktion in den Heimen noch früher als gehofft abschließen können“, freut sich Christine Gorgs, ärztliche Leiterin des Kreisimpfzentrums (KIZ) in Mönsheim.