Corona im Enzkreis Zahl der Neuinfektionen ist gering

In einer Woche 13 Neuinfektionen

Amtsleiterin Joggerst zitierte aus einer rund acht Tage alten Statistik, wonach es im Enzkreis bislang rund 700 Infektionen gegeben habe, was einer Quote von rund 350 bezogen auf 100 000 Einwohner entspricht. Über die vergangenen gut fünf Monate hinweg habe es täglich knapp fünf Neuinfektionen gegeben. 22 Todesopfer, was 3,2 Prozent der Infizierten entspricht, seien zu beklagen gewesen.

Die Alterspannweite reichte vom Säugling bis zu Hochbetagten von knapp 100 Jahren. Wobei die höchsten Säulen Infizierter die vier Dekaden zwischen 20 und 59 Jahren aufweisen. Die größten Infektionswellen wurden in der zweiten April-Hälfte registriert mit in einer Woche über 240 Fällen (Spitzenwert in Pforzheim und dem Enzkreis).

Zwischen Mittwoch, 5. August, und Mittwoch, 12. August wurden dem Landratsamt 13 Neuinfektionen mit Corona gemeldet, davon nur zwei im Enzkreis, der Rest im Stadtgebiet Pforzheim. Am Donnerstag und Freitag, 6. und 7. August, wurden überhaupt keine Neuinfektionen gemeldet.