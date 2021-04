Corona im Enzkreis Über die Dynamik eines Pop-up-Impfzentrums

Mönsheim - In den Rathäusern der Enzkreis-Gemeinden Friolzheim, Mönsheim, Wimsheim und Heimsheim war in den vergangenen Wochen neben der alltäglichen Arbeit – in Heimsheim steht zudem jetzt die Bürgermeisterwahl an – geschäftiges und reges Treiben. Die Drähte liefen heiß. Das Landratsamt im Enzkreis hatte schon vor vier Wochen angekündigt, sogenannte Pop-up-Impfzentren zu eröffnen, um die übrig gebliebenen Astrazeneca-Dosen der mobilen Impfteams, die die bewegungseingeschränkten über 80-Jährigen in den Kommunen versorgten, weiteren Impfberechtigten zur Verfügung zu stellen. Also galt es, diese Termine zu vergeben.