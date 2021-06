Corona im Enzkreis Mehr als 10 000 Menschen haben sich infiziert

Die Sprechzeiten der Hotline seien aktuell ebenfalls nicht mehr ganz so ausgedehnt wie noch vor ein paar Monaten, „als wir mit einem sehr starken Infektionsgeschehen zu kämpfen hatten und die Menschen natürlich verunsichert waren und viele Fragen hatten“.

Die Entwicklung bei den Teststellen ist ähnlich wie im Kreis Böblingen. „Irgendwann ist der Markt gesättigt, zumal ja im Moment infolge der sinkenden Inzidenzen auch einige Testpflichten weggefallen sind“, so Burkard. Auch in Pforzheim und im Enzkreis haben daher bereits ein paar Teststellen geschlossen.

In den Altkreiskommunen des Enzkreises gibt es derzeit noch fünf Teststellen: drei in Heimsheim und jeweils eine in Friolzheim und in Mönsheim. Wimsheim hat keine eigene Teststelle. Trotzdem gibt es in Pforzheim und in den Enzkreisgemeinden weiterhin mehr als 100 Teststellen. „Leider stimmt nicht immer die Qualität“, sagt Liyin Cai, die beim Gesundheitsamt für den Bereich Bürgertestungen zuständig ist. Immer wieder erhalte sie Beschwerden von Bürgern, dass Hygienevorgaben nicht eingehalten oder die Tests nicht ordnungsgemäß durchgeführt würden. Eine Teststelle musste das Gesundheitsamt daher sogar schließen. „Das ist aber das letzte Mittel“, betont Brigitte Joggerst, die Leiterin des Gesundheitsamts. Zunächst berate man die Betreiber und deren Mitarbeiterschaft, worauf sie achten müssen.

Nicht einwandfreie Teststationen melden

Vor diesem Hintergrund raten die beiden Expertinnen, selbst darauf zu achten, wie die Teststation arbeitet: Ist der Wartebereich groß genug? Trägt das Testpersonal Schutzausrüstung, wechselt es regelmäßig die Handschuhe und desinfiziert es die Hände? Wird der Test richtig durchgeführt? „Wer den Eindruck hat, dass nicht gut gearbeitet wird, darf sich gerne bei uns melden“, sagt Cai – am besten per E-Mail an corona-schnellteststellen@enzkreis.de.

Die Corona-Hotline des Enzkreises ist momentan von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr sowie samstags von 9 bis 14 Uhr, Telefon 0 72 31 / 3 08 68 50, freigeschaltet. Anfragen per E-Mail an corona@enzkreis.de werden zeitnah, für gewöhnlich am selben Tag, beantwortet. Umfangreiche Informationen, unter anderem zu den Standorten der Teststellen, gibt es auf www.enzkreis.de/corona.