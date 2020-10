Mehr Infizierte als im Landesschnitt

Gemessen wird die Corona-Lage an der Sieben-Tage-Inzidenz, also an den Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage, bezogen auf 100 000 Einwohner. Im Kreis Böblingen lag diese am Donnerstag bei 22, im Enzkreis bei 22,5. Das ist über dem Landesschnitt von 14,2. Aktuell gibt es im Kreis Böblingen 303 aktive Corona-Fälle, davon 36 in Leonberg, 12 in Renningen, einen in Rutesheim, 7 in Weil der Stadt und in Weissach. Jeweils 57 Fälle sind aktuell in Böblingen und in Sindelfingen registriert, 45 in Herrenberg. Im Enzkreis gibt es 62 Infizierte, fünf Fälle kamen am Donnerstag neu hinzu, davon drei in Mühlacker und einer in Heimsheim und in Remchingen.