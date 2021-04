Corona im Enzkreis Inzidenzwert dreimal in Folge über 100

Enzkreis - Auch im Enzkreis wird die „Notbremse“ aus der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg gezogen. Laut Landesgesundheitsamt wurde am Karfreitag im Enzkreis mit 109,7 am dritten Tag in Folge der Inzidenzwert von 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten. Die sogenannte Notbremse tritt unmittelbar nach den Osterfeiertagen, also am Dienstag, 6. April, in Kraft. Das Stadtgebiet von Pforzheim ist von der Notbremse aktuell nicht betroffen. Die Inzidenz der Stadt lag am Gründonnerstag bei genau 100, an den Folgetagen unter 100.