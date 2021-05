Am vergangenen Samstag lag der Wert bei 131,8 und damit erstmals seit langem wieder unter 150. Bleibt dieser Wert an fünf Tagen in Folge unterschritten, greifen zwei Tage später die Lockerungen. Die Rechnung für Pforzheim ergäbe eine mögliche Öffnung am Donnerstag nach Pfingsten, sollte der auch dort positive Trend anhalten: In der Stadt lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch bei 147,7 und damit erstmals nicht nur unter 150, sondern gleichzeitig unter 165. Damit wäre nächste Woche im Stadtgebiet die Rückkehr der Kitas in den Normalbetrieb möglich.