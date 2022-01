Corona im Enzkreis Ausgangssperre gilt ab Freitag

Enzkreis - Überall in Baden-Württemberg schnellen aktuell die Inzidenzwerte in die Höhe – der Enzkreis liegt im Landesvergleich zwar nicht mehr so weit oben, wie das im vergangenen Jahr oft der Fall war, hat nun aber auch die kritische 500er-Inzidenz geknackt. Während die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis zu Beginn der Woche noch bei rund 420 lag, erhöhte sich der Wert bis Donnerstag auf 548. Damit ist klar: Auch im Enzkreis tritt für Nichtgeimpfte und Nichtgenesene eine nächtliche Ausgangsbeschränkung in Kraft, die von 21 Uhr abends bis 5 Uhr früh des Folgetages gilt. In Pforzheim war dies bereits am vergangenen Wochenende in Kraft getreten. Die strengeren Regeln gelten in Baden-Württemberg seit November.