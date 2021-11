Corona im Altkreis Schwappt die Welle in die Schulen?

Lesen Sie aus unserem Angebot: Alle News zur Corona-Pandemie

Auch Sascha Sauter wünscht sich, dass eine Maskenpflicht im Unterricht wieder eingeführt wird, ist gleichzeitig auch froh darüber, dass man in Weil der Stadt konsequent den Weg der Luftfilteranlagen gegangen sei. An der HSGS steht in jedem Klassenzimmer eine. „Wir müssen jetzt schauen, wie wir vor Ort klarkommen“, sagt sie. „Wir wappnen uns.“ In Absprache mit den Eltern könnte sie sich etwa vorstellen, die Ganztagsbetreuung für betroffene Klassen umzugestalten.

Infizierte müssen Kontaktpersonen selbst informieren

Treten in einer Schulklasse mehrere Corona-Fälle auf, wird das Gesundheitsamt informiert. Um sich in Zukunft mehr auf größere Ausbruchsgeschehen wie an der Weiler Schule oder bei Fällen in vulnerablen Gruppen, etwa Pflegeheimen, zu konzentrieren, hat das Gesundheitsamt des Landkreises Böblingen unlängst neue Regelungen bei der Kontaktverfolgung angekündigt.

Erkrankte Personen werden nun nicht mehr vom Gesundheitsamt angerufen, sondern müssen sich eigenverantwortlich in Quarantäne begeben und Kontaktpersonen selbst informieren. Vollständig geimpfte, symptomlose Kontaktpersonen oder Haushaltsangehörige müssen sich allerdings nicht in Absonderung begeben.

Corona an den Schulen

Regelung

Schülerinnen und Schüler, die nicht genesen oder geimpft sind, müssen sich dreimal wöchentlich per Schnelltest oder zweimal wöchentlich mit einem PCR-Test testen lassen. Ist das Ergebnis bei einer Schülerin oder einem Schüler positiv, gilt für die jeweilige Klasse zunächst die sogenannte Kohortenpflicht. Fünf Tage lang müssen sich alle anderen Schüler, die nicht geimpft oder genesen sind, mindest einmal täglich testen und dürfen, etwa in Pausen, nur unter sich bleiben. Erkranken mehr als 20 Prozent der Kinder in einer Klasse, kann das Gesundheitsamt auch eine Quarantänepflicht für die gesamte Klasse anordnen.