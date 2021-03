Corona im Altkreis Leonberg Gibt es bald vollen Unterricht bei täglichen Tests?

So schickte sie kurzerhand selbst einige Lehrerinnen und Lehrer zur Schulung ins Testzentrum nach Leonberg. Auch interessierte Eltern wurden hier mit einbezogen, damit sie dann vor Ort helfen können. Die Tests selbst bekommt die Schule von einer Apotheke in Leonberg geliefert. „Diese Schnelltests sind so einfach, das bekommen auch die Erstklässler mit Anleitung sehr gut hin“, sagt die Rektorin.