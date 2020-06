Kreis Böblingen - Die Corona-Hotline ist jetzt nur noch vormittags erreichbar, teilt das Landratsamt Böblingen mit. Die Lage entspannt sich, die Anrufe an der zentralen Corona-Hotline des Landkreises gehen seit Wochen zurück. Nachdem in der jüngsten Zeit täglich nur noch um die 25 Termine am Telefon vergeben wurden und die meisten Anrufer sich am Vormittag melden, soll die Sprechzeit reduziert werden.