Corona-Hilfen Landräte Bernhard und Riegger fordern mehr Geld vom Bund

Die Landräte fordern vom Bundesgesundheitsminister zudem, die starren „Pflegepersonaluntergrenzen“ auszusetzen. Dabei wird vorgeschrieben, wie viele Pflegekräfte sich um wie viele Patienten zu kümmern haben. „Die Patientenversorgung in der Pandemie ist eine Ausnahmesituation, in der Flexibilität gefragt ist“, erklären die beiden Landräte. „Durch starre Personalvorgaben wird genau diese Reaktionsfähigkeit enorm eingeschränkt.“ Die Personalvorgaben seien für normale Zeiten entwickelt worden und man könne das so nicht auf Pandemie-Zeiten umsetzen.

Personaluntergrenzen dienen auch dazu, die Pflegekräfte zu schützen und sie vor Überarbeitung zu schützen. Die Landräte wollen sich aber wohl für Krisenzeiten wappnen. Denn dann wäre die Alternative, Betten mit Beatmungsgeräten zwar zu haben – aber nicht in Betrieb nehmen zu dürfen, weil sich das vorhandene Personal nicht darum kümmern darf.

Schon jetzt macht dem Klinikverbund Personalknappheit zu schaffen, weil viele Ärzte und Pfleger selbst in Quarantäne müssen. Allein im Oktober hat das rund 80 Fachkräfte betroffen, was Kollegen auffangen mussten. Der Klinikverbund akquiriert deshalb zurzeit auch externe, freiwillige Helfer, die bereits im April und Mai im Einsatz waren. Fast 550 Helfer aus dem medizinisch-pflegerischen Bereich sowie weitere 120 aus unterschiedlichsten Berufsgruppen hatten damals geholfen.