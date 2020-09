Corona-Fälle an Schulen und Kitas Montags klingelt es an der Hotline 1000 Mal

Bei einem Fall wird die ganze Gruppe geschlossen

Simone Hotz verweist aber darauf, dass dies nichts an den jeweiligen Maßnahmen ändert: Der Kindergarten Regenbogen in Höfingen bleibt geschlossen und öffnet erst am kommenden Montag wieder. An der Schellingschule findet für insgesamt 14 Tage keine Nachmittagsbetreuung statt. Und alle Kinder und Kollegen, die als Kontaktperson 1 gelten, müssen 14 Tage in Quarantäne verbringen, auch wenn der Corona-Test negativ ausgefallen ist. Das sei das übliche Vorgehen, das der Bund und die Länder beschlossen haben. „Die betroffene Gruppe oder Klasse wird ‚geschlossen’, und grundsätzlich werden alle Kinder als Kontaktpersonen getestet, gegebenenfalls natürlich auch die Erzieherinnen und Lehrer und Lehrerinnen“, erklärt die Sprecherin des Landratsamtes.