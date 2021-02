Corona Die Sorgen eines infizierten Pflegehelfers

Es dauert noch, bis er geimpft wird

Weniger freundlich war, was er selbst vor Kurzem erlebt hat. „Ihr seid doch alle gekauft von der Regierung“, hatte ihm jemand nachgerufen. Er weiß nicht, wer das war und was das sollte. Er habe es mit Humor genommen, sagt er, „ich weiß, was ich leiste“. Dass die Bezahlung besser sein könnte für die Pflegeberufe, verhehlt er nicht. Wäre diese besser, würde der Beruf auch für Jüngere attraktiver, vermutet er. So lange das nicht der Fall ist, „schneidet sich die Politik ins eigene Fleisch“.

Unabhängig davon, wann er an der Reihe ist, muss er einige Monate warten, bis er nach der Infektion geimpft werden kann. Dass er sich impfen lässt, steht für den 20-Jährigen außer Frage. Die Kritik an der Impfung könne er nicht nachvollziehen, sagt er. Dafür stehe er auch ein. Sein Arbeitgeber indes begrüße zwar sein soziales Engagement, erzählt er. Aber er gehe eben nur als Privatperson an die Öffentlichkeit. Weil die Gesellschaft kontrovers über Sinn und Qualität der Impfung diskutiert, soll weder der Name der Ausbildungsstätte noch des jungen Mannes in diesem Text eine Rolle spielen.