Bereits vor einem Jahr wurden in einem ersten Schritt die Tarifzonen im Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) grundlegend überarbeitet. Dessen Verbundgebiet umfasst die Landeshauptstadt sowie die vier Nachbarlandkreise mit rund 2,4 Millionen Einwohnern. Das Ergebnis ist, dass das Bus- beziehungsweise Bahnfahren allgemein günstiger wurde. In der Stadt Stuttgart besonders, im Umland aber nicht ganz so ausgeprägt.