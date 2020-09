Corona-Design bei der Herrenberger Stiftskirche Das Virus auf der Glockenzier

Ausgefeiltes Bildprogramm

Die Glockenzier der neuen Vaterunser-Glocke hat ein sehr ausgefeiltes Bildprogramm. Man sieht die Arche Noah als Symbol für das Schiff der Kirche, das „ruhig durch das Meer der Zeit navigiert“, so erklärt der Herrenberger Dekan Eberhard Feucht mit Begeisterung das Motiv, das sein Vorvorgänger im Amt, Dieter Eisenhardt, gestaltet hat. Das Vaterunser, das am weitesten verbreitete Gebet der christlichen Welt, bestimmt auch Teile der Glockenhaut. Der Text läuft unten um den Glockenmund, die Engel oben an der Aufhängung tragen die Texttafeln.

Man sieht den Regenbogen, der nach der Sintflut den Menschen verheißt, dass Saat und Ernte nie enden werden, „solange die Erde steht“, wie es im ersten Buch Mose heißt. Und man sieht nicht nur den Lindwurm des Bösen, sondern auch das Corona-Virus in Bronze. Beides wird niedergehalten von der Hand des Gekreuzigten, der die Menschen beschirmt. Und damit hat die größte Glocke der schönsten Kirche im Gäu einen erstaunlichen Superlativ bekommen: Es ist die einzige Glocke der Welt, auf der die Pandemie des Jahres 2020 eingezeichnet ist. Die Jahreszahl selbst wird ebenfalls zu einer eindrucksvollen grafischen Form: „MMXX“ steht auf der Glocke in lateinischen Zahlen.

Frieden halten!

Die Guldenglocke hat 400 Jahre überstanden. Wie lange wird wohl die Vaterunser-Glocke leben? „Es liegt an uns“, meint Burkhard Hoffmann vom Verein zur Erhalt der Herrenberger Stiftskirche, „wir müssen den Frieden halten.“ Nur dann wird diese Glocke nicht in den Schmelzöfen der Rüstungsindustrie verschwinden. So soll ihr Glockenschlag jeden Sonntag die Menschen zum Frieden mahnen. Eine ihrer kleinen Schwestern tut das unter der Woche: Die Friedensglocke läutet werktags um die Mittagszeit.