Corona Der Enzkreis hat die niedrigste Inzidenz

Enzkreis - Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen im Enzkreis ist mit zuletzt rund 40 so niedrig wie in keinem anderen Landkreis in Baden-Württemberg. Am Tag davor waren es sogar nur 19 gewesen. Alle anderen Städte und Landkreise liegen deutlich darüber, die höchste Inzidenz hat die Stadt Heilbronn mit mehr als 140 Infektionen pro 100 000 Einwohnern binnen einer Woche. Die Kreise Böblingen und Ludwigsburg haben sich ähnlich entwickelt. In Ludwigsburg liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell bei 92, in Böblingen bei fast 100.