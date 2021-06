Corona Der digitale Impfpass kommt per Post

Auch für diese Zusatzaufgabe gab es allerdings so gut wie keine Vorlaufzeit, die technischen Voraussetzungen kamen auf den letzten Drücker. Erst am Montag um halb acht war das dafür notwendige Online-Portal einsatzfähig. Um acht Uhr standen schon die ersten Kunden in der Apotheke, die den digitalen Impfpass wünschten. Eine Testphase war nicht mehr möglich. „Unsere Devise lautet, wir machen das und wir schaffen das, obwohl unsere Hauptaufgabe ja bekanntlich die Versorgung der Bevölkerung mit Medikamenten ist, und ich kann jetzt nicht behaupten, dass uns damit langweilig ist“, sagt Manuel Caneri und lacht. Im gleichen Atemzug hat er ein Lob parat. „Mein Team ist großartig, alle ziehen da mit.“ Geplant hatte er, dass der Kunde den digitalen Impfpass gleich nach der Erledigung aller Formalitäten mitnehmen kann. Doch da macht die Technik momentan noch nicht mit. „Das System stürzt oft ab“, sagt Manuel Caneri. „Wenn die Impfpässe fertig sind, verschicken wir sie daher auf klassischem Weg per Post.“