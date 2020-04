Corona „Den Unternehmern brennt der Kittel“

Den Unternehmen brennt der Kittel, und wir üben uns in Bürokratie. Solo-Selbstständige müssen ein siebenseitiges Antragsformular ausfüllen, was ohne Steuerberater oder Rechtsanwalt fast nicht möglich ist. Entgegen den vollmundigen Aussagen der Landes- und Bundesregierung auf schnelle und unkonventionelle Hilfe wird ein bürokratischer Aufwand betrieben, der dem Bedürfnis der Unternehmen in keiner Weise Rechnung trägt.