Corona-Demo Leonberg Deeskalationsstrategie geht bisher auf

Denn auch der Zug zum Rathaus, zu den Großmärkten in der Römerstraße und zurück zur Altstadt ist am Montagabend ohne Zwischenfälle verlaufen. Nur als einige durchgefrorene „Spaziergänger“ am Glühweinstand auf dem Marktplatz das wärmende Getränk nicht bekommen, weil sie keinen Impfnachweis vorlegen können, reagieren sie verärgert. „Vor einer Woche war das sehr viel schlimmer“, sagt Lothar Mattner, der Chef des Bistro Domizil, der den Stand betreibt. „Da ist unsere Mitarbeiterin regelrecht angepöbelt worden.“

Goldene Brücke für Versammlungsfreiheit

Diesmal verläuft es ruhiger, und deshalb setzt die Stadt weiterhin auf die Deeskalationsstrategie. „Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht sehr genau hinschauen werden, sollte es am kommenden Monat erneut zu einem sogenannten Spaziergang kommen“, sagt Josefa Schmid. Würden etwa Abstände nicht eingehalten oder der Verkehr gefährdet, würden die Ordnungsbehörden das „sehr deutlich“ ansprechen, auch mit Lautsprecheransagen. „Wir gehen liberal vor, aber wir haben ein klares Konzept.“

Für die Chefin des Ordnungsdezernates ist der Umgang mit Demos, die nicht als solche angemeldet sind, ein schwieriger Abwägungsprozess. „Uns fehlt ein Ansprechpartner“, sagt Schmid. In der Regel ist das der Anmelder einer Kundgebung. „Bei angemeldeten Aktionen können wir die Bedingungen festsetzen und damit womöglich goldene Brücken bauen, um das Grundrecht der Versammlungsfreiheit zu gewährleisten.“

Es gibt Grenzen

Hier allerdings bewege sich die Kommune „auf dem schmalen Grat, auf dem nicht nur die juristische Brille aufgesetzt werden darf, sondern auch der gesunde Menschenverstand und das Gespür für die Situation mit ausschlaggebend sind.“ Wobei es für Josefa Schmid Grenzen gibt: „Wir können nicht in der Gastronomie 2G plus durchsetzen und hier alles laufen lassen.“ Denn eines sei auch klar: „Laut dem Bundesverfassungsgericht handelt es sich um eine Versammlung, wenn zwei Personen zusammenkommen.“ Es gebe also gute Gründe einen Ansammlung von 200 Menschen als illegal zu bezeichnen.

Doch im Leonberger Rathaus hofft man, dass die sich bewährende Deeskalationsstrategie in den kommenden Wochen nicht geändert werden muss.