Corona-Demo in Leonberg Bald wird wieder Haltung gezeigt

Auch wenn es keine offizielle Veranstaltung gab, so stellten doch einige ihre Kerzen am Rande des Marktbrunnen aus. Andere nutzen den noch geöffneten Glühweinstand für ein wärmendes Heißgetränk. Wiederkommen, so der allgemeine Tenor, wollen sie auf jeden Fall. Und dazu haben sie am kommenden Montag, 21. Februar, 19 Uhr, Gelegenheit. Denn dann rufen Horn und Stolle wieder ganz offiziell zum Haltung zeigen auf. „Bis auf Weiteres planen wir im 14-Tages-Rhythmus“, sagt der frühere Stadtrat auf Nachfrage unserer Zeitung, der sich überrascht zeigte, dass am Montag auch ohne Aufruf viele Menschen in die Altstadt gekommen waren.