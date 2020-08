Corona Das Leonberger Krankenhaus kehrt in den Regelbetrieb zurück

Lesen Sie hier: Alle News zur Corona-Pandemie

Neben flächendeckenden Tests bei den Mitarbeitern im Krankenhaus Leonberg wurden alle engen Kontaktpersonen in den vergangenen 14 Tagen viermal getestet: an Tag 1, zwischen Tag 5 und 7, an Tag 10 und an Tag 14. Da alle Testergebnisse negativ ausfielen, können alle Betroffenen ab Montag wieder in der Patientenversorgung eingesetzt werden. „Wir danken insbesondere den Zuständigen im Gesundheitsamt Böblingen, mit denen wir nahezu täglich in Kontakt standen und uns eng abstimmen konnten“, so Geschäftsführer Loydl. „Aber auch allen Mitarbeitern im Krankenhaus Leonberg, die sehr akribisch die Kontaktnachverfolgung aufgearbeitet haben. Auch den Mitarbeitern in unserem Zentrallabor in Sindelfingen gilt ein besonderer Dank. Aufgrund ihres großen persönlichen Einsatzes können im Klinikverbund Südwest aktuell tagtäglich 300 Coronatests durchgeführt werden.“