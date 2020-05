Corona Corona-Tests: Land soll Kosten übernehmen

Bestätigung der Strategie

Dass das Ministerium den im Kreis Böblingen beschrittenen Weg empfiehlt, empfindet der Landrat als Bestätigung der eigenen Strategie. In einem Brief an den Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) berichtet Bernhard von den Erfolgen in Leonberg: „Durch die sofort eingeleiteten Maßnahmen konnte die weitere Verbreitung des Virus unter dieser besonders anfälligen Gruppe gestoppt werden“, schreibt der Landrat an den Minister.