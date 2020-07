Corona-Betrieb läuft gut 100 Gäste mehr fürs Leobad

„Die Abstands- und Hygieneregeln werden von den Besuchern eingehalten und auch der Online-Ticketverkauf wird rege genutzt“, schreibt die Stadt in der Mitteilung. Deshalb habe man entschieden, nun 100 Personen mehr pro Zeitabschnitt zuzulassen. Die Besucher verteilten sich gut auf der Liegewiese und in den Becken. „Um insbesondere Berufstätigen den Zugang zum Schwimmbad zu erleichtern, bieten wir unseren Badegästen daher ab Beginn der Sommerferien zusätzlich auch ein weiteres Zeitfenster an den Abenden an“, erklärt Jonas Pirzer, Leiter des Amts für Kultur und Sport. Dann ist Baden auch von 18 bis 20.30 Uhr möglich und das auch am Wochenende. Vereine hätten an Wochentagen weiterhin die Möglichkeit, abends zu trainieren.