Corona-Bekämpfung Impfzentrum kommt nach Mönsheim

Mönsheim - Die beiden Kreis-Impfzentren für Pforzheim und den Enzkreis kommen in die Pforzheimer Eissporthalle St. Maur und in die Mönsheimer Appenbergsporthalle. Das teilt das baden-württembergische Sozialministerium mit. In absehbarer Zeit werden also viele der Bewohner im Enzkreis nach Mönsheim fahren, um sich dort impfen zu lassen. Den dortigen Bürgermeister Thomas Fritsch freut besonders, „dass wir als eine der kleinsten Kreisgemeinden etwas zum großen Ganzen beitragen können“.