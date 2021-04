Corona-Ausgangssperre Cohn: Massive Grundrechtseinschränkungen

Leonberg - Obwohl der Landkreis Böblingen die magische Marke von 150 bei der Sieben-Tage-Inzidenz noch nicht überschritten hat, verfügt das Landratsamt eine nächtliche Ausgangssperre. Diese gilt dann von Samstag an jeweils zwischen 21 und 5 Uhr. „Laut Corona-Verordnung des Landes müssen Landkreise, die trotz Notbremse deutlich über einem Inzidenzwert von 100 bleiben, auch nächtliche Ausgangssperren in Betracht ziehen“, teilt das Landratsamt mit. Diese Marke war bereits am Sonntag drei Mal überschritten gewesen, der Kreis hatte daraufhin die Corona-Notbremse gezogen. Doch die Zahlen stiegen weiter. Am Donnerstag lag die Inzidenz bei 147.