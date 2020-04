Leonberg - Herrliches Ausflugswetter war am Wochenende. Dennoch hielten sich die Menschen im Kreis Böblingen weitgehend an die Kontakteinschränkungen, berichtet der Polizeiführer vom Dienst. „Nein, wir mussten keine größeren Menschenansammlungen oder Corona-Partys auflösen“, sagt er. Die Beamten seien durchgehend im Dienst gewesen und hätten die Bestimmungen kontrolliert. „Wir appellieren dabei auch sehr an die die Vernunft der Menschen“, sagt er.