Corona an Kitas und Schulen Weissach bestellt 95 Luftfilter

Weissach - Welche Filter sind am effektivsten, wie viel kosten sie, und wenn man sie letztendlich anschafft, wie viele? Eine hitzige Debatte über die Ausstattung von Kitas und Klassenzimmern haben in den vergangenen Wochen und Monaten viele Gemeinderäte miterlebt. Auch in Weissach wurde die Frage in der letzten Sitzung vor der Sommerpause ausführlich debattiert. Zwar einigte man sich darauf, prinzipiell Luftfilter anzuschaffen, wollte in einer Pilotphase aber zunächst die Vor- und Nachteile einiger Modelle prüfen.