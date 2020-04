Corona-Ambulanz Erst den Hausarzt fragen

Die Abläufe an der Corona-Ambulanz sind folgendermaßen: Nach wie vor gilt, dass bei Erkältungssymptomen oder Fieber sowie grippeähnlichen Symptomen der Hausarzt telefonisch kontaktiert werden soll. Dieser entscheidet über ein weiteres Vorgehen und kann den Patienten entweder selbst versorgen oder bei der Corona-Ambulanz in Sindelfingen anmelden. In letzterem Fall erhält der Patient einen Termin in der Ambulanz. Das Landratsamt bittet dringend darum, Patienten nicht direkt an der Corona-Ambulanz anzumelden. An Wochenenden, wenn die Hausärzte nicht erreichbar sind, wenden sich Patienten aus dem Raum Leonberg an die Notfallpraxis im Krankenhaus Leonberg oder wählen die Nummer 116 117.