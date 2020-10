Die Prüfungen am Wochenende und am Montag haben ergeben, dass die Beschäftigte zuletzt Mitte Oktober im Kinderhaus in Warmbronn im Dienst war, damals hatte sie keinerlei Symptome, sodass – auch nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt – ab Dienstag alle Gruppen wieder regulär betreut werden können.