Corona-Alarmstufe II Ohne Test geht für Zuschauer nichts

Welche Regeln gelten für Zuschauer in der Alarmstufe II?

Das ist die wichtigste Änderung: Für Zuschauer gilt nun sowohl draußen als auch drinnen 2-G-Plus. Zutritt haben nur noch Geimpfte und Genesene mit einem negativen tagesaktuellen Schnelltest. Ein Selbsttest reicht dabei nicht. Für Nichtimmunisierte bleiben die Türen ohne Ausnahme zu.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Hier kann man sich testen lassen

Wo können sich Zuschauer testen lassen?

Es bleibt der Gang an eine der derzeit zahlreichen Teststationen der Region – vor welchen sich allerdings schon in den vergangenen Tagen mitunter lange Warteschlangen bildeten. Nicht anders sind die Erfahrungen beispielsweise beim SV Leonberg/Eltingen, der seit Mai ein Testzentrum am Lewa-Sportpark betreibt. „Wir platzen aus allen Nähten“, sagt der SV-Geschäftsführer Tobias Müller. Einige Sportgruppen des Vereins hätten sich bereits in Eigeninitiative 2-G-Plus auferlegt, zudem würden viele Arbeitnehmer aus dem Industriegebiet Hertich kommen. Neben den bewährten Öffnungszeiten für Antigen-Schnelltests (montags bis freitags von 8 bis 9.30 und 17 bis 18.30 Uhr; samstags, sonntags und feiertags von 8 bis 10 Uhr) bieten die Leonberger nun jeweils montags und donnerstags den zusätzlichen Service für einen PCR-Test an.

Geht es in Anbetracht der sich erneut zuspitzenden Coronakrise überhaupt weiter? Wie plant der Fußball?

Der Verband und die Verantwortlichen der 16 württembergischen Bezirke beratschlagten am gestrigen Donnerstagabend in einer Onlinekonferenz, die bei Redaktionsschluss noch nicht beendet war. Die Tendenz vorab war klar: Es wird weitergespielt. Dass die Verantwortlichen in den Fußballvereinen bislang vergeblich auf eine Handlungsanweisung des Verbandes bezüglich der Alarmstufe II gewartet haben, erklärt Heiner Baumeister, Abteilungsleiter Kommunikation, so: „Wir warten auf die Corona-Verordnung Sport. Alle warten darauf. Erst dann haben wir auch genaue Informationen darüber, wie wir Fußball spielen dürfen. Es macht keinen Sinn, vorher etwas zu veröffentlichen, wenn es vielleicht gar nicht stimmt.“

Spielbetieb soll vorerst weiterlaufen

Wie sieht man es in anderen Sportarten?

Ob Handball, Volleyball, Basketball oder Tischtennis – Stand Donnerstag, 25. November – lautete die Kunde von überall: Der Spielbetrieb soll bis auf Weiteres aufrechterhalten bleiben. Der Handballtrainer Thomas Pflugfelder, mit dem SKV Oberstenfeld zuletzt in Leonberg zu Gast, ist mehr als skeptisch: „Ich vermute, dass wir nach der Vorrunde abbrechen.“ Im Handball wird die Saison ebenso wie im Fußball nur dann gewertet, wenn die Mannschaften mindestens 50 Prozent ihrer Begegnungen bestritten haben. Ob es über diese Hürde bis Weihnachten noch reicht?