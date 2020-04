Leonberg - Gerade in der Mittagspause war der Pomeranzengarten ein beliebter Anlaufpunkt, um mit genügend Abstand zu vespern. Doch damit ist vorerst Schluss. Das für den Garten zuständige Landesamt für Vermögen und Bau hat den beliebten Renaissancegarten am Rande der Altstadt gesperrt – so wie alle anderen Schlossgärten im Land, wie das Amt betont.