Corona-Aktion „Night of Light“ in Leonberg Die Stadt erstrahlt in gleißendem Rot

Mit der „Night of Light“, die von der Stadt unterstützt wird, stellen die Unternehmen aus der Veranstaltungsbranche, der Messe- und Bühnentechnik die Ampel demonstrativ auf Rot. Ihre Branche, von der Öffentlichkeit selten beachtet, ist seit fast anderthalb Jahren fast ohne Aufträge. In Leonberg haben sich drei Firmen für die „Night of Light“ zusammengetan und beleuchten die drei öffentlichen Gebäude. Und sie tauchen eine Ecke des Rathauses in die Regenbogenfarben: eine Antwort auf die UEFA, die nicht erlaubt, dass das Münchner Stadion beim EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn am Mittwochabend in eben jenen Farben leuchtet.